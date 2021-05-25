МЦРИАП извинилось за сбои в работе системы Ashyq

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов на брифинге в СЦК принес казахстанцам извинения за сбои в работе системы Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поводу сбоев и технических проблем, которые были в последние дни в системе, хотел бы принести свои извинения вместе с командой за неудобства и технические проблемы, с которыми столкнулись граждане. Почему так получилось? Государство приняло систему Ashyq, имущественные права мы получили, поэтому последние дни был переход на полное сопровождение и адаптацию к оператору АО "НИТ". Теперь вопрос по техническим неполадкам будет курировать наш национальный оператор", - сообщил спикер.

Теперь технические специалисты будут сопровождать и полностью администрировать систему. Вместе с тем мобильное приложение постоянно обновляется. С 18 мая запущена новая версия на андроиде, где можно будет проверить свой статус, не сканируя QR-код.

Чтобы избежать возможности внедрения чужого ИИН , Ashyq интегрирован с базой мобильных граждан. Идёт сверка. В случае если вы вбиваете чужой ИИН и он не соответствует данным e-gov, при этом идёт соответствие с номером, прошу граждан скачивать e-gov mobile и из этого приложения идентифицироваться. Работа по интеграции с сервисом паспорта вакцинации, чтобы были в приложении статусы по гражданам, сейчас продолжается. В ближайшее время, думаю, реализуются", - заверил вице-министр.

Турысов отметил, что сейчас ведутся переговоры с банками второго уровня, чтобы сервис был доступен в других популярных мобильных приложениях и на сайтах.

По состоянию на 24 мая зарегистрировано 1,7 млн пользователей системы Ashyq, выявлено 2631 "красный" и 2074 "жёлтых" казахстанцев" , - уточнил вице-министр.

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