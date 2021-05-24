Багдат Мусин: Ashyq - собственность государства, выдать чужой ИИН за свой не получится

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Проект Ashyq стал собственностью государства. Об этом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сервис с недавних пор является собственностью государства. Вчера подписали документы с создателем проекта Виталием Пустовойтенко и взяли в зону ответственности АО "НИТ". Переживать и писать о персональных данных не стоит – все серверы Ashyq находятся в контуре государственного серверного центра АО "НИТ", – написал министр.

Он отметил, что дал поручение реализовать функционал Ashyq в eGov mobile, поскольку теперь АО "НИТ" несёт ответственность за приложение.

Багдат Мусин подчеркнул, что министерство открыто и для других платформ. При этом любой сторонний сервис будет проходить проверку на безопасность, как и все сервисы, которые сейчас предоставляют госуслуги.

Со всего рынка Aitu первым выслал две недели назад официальное предложение, а так как мы изначально поставили себе цель упразднить монополию государства на госсервисы, воспринимаем положительно все предложения по выводу сервисов на сторонние платформы. У нас с ними подписано соглашение, запрещающее использовать какие-либо данные в рамках сотрудничества. Замечание о том, что Aitu должны добавить это в своё пользовательское соглашение, разработчики приняли, изменяют", – сообщил министр.

По словам Багдата Мусина, он предложил реализовать функционал приложения Ashyq на платформах банков Kaspi и Halyk, которые предварительно "приняли идею".

Министр также рассказал, как решили проблему идентификации личности при пользовании приложением. Ранее казахстанцы высказывали мнение, что на объекты массового скопления можно без труда пройти по чужому ИИН.

Если человек не зарегистрирован у нас в базе мобильных граждан, он не сможет никуда зайти. Поэтому лучше сразу скачать приложение eGov mobile и пройти регистрацию. Те, кто не скачал Ashyq или пользуется кнопочным телефоном, могут просто продиктовать свой ИИН, показав удостоверение личности, чтобы в заведении могли внести его в систему и проверить статус", - пояснил Багдат Мусин.

Он напомнил, что именно благодаря приложению Ashyq открыты сотни заведений в стране, тысячи людей вышли на работу и могут кормить свои семьи.

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