Музей мира и согласия планируют ликвидировать

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - На сайте "Открытые НПА" размещен для обсуждения проект постановления правительства "О ликвидации республиканского государственного казенного предприятия "Музей мира и согласия" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с документом, Музей мира и согласия будет ликвидирован. При этом Комитету государственного имущества и приватизации Минфина предписывается передать имущество предприятия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс некоммерческого акционерного общества "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления разработан во исполнения поручения президента РК от 10 июня 2019 года по ликвидации РГКП "Музей мира и согласия" Министерства культуры и спорта.

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