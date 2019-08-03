Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Мужа певицы Ксении Ашигалиевой арестовали на 2 месяца, передает Kazakhstan Today.

"Избрана мера пресечения Ашигалиеву Бауржану - 2 месяца содержания под стражей без права выйти под залог", - говорится на странице фонда "НеМолчиKZ" в Facebook .





Позже ее супруг Бауржан Ашигалиев заявил о непричастности к побоям и назвал действия жены клеветой.





По данному делу инициировано досудебное расследование по статье 110 УК РК (Истязание). После проведения следственных действий Следственным управлением ДП города Алматы зарегистрировано еще одно досудебное производство по части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).





Был осуществлен осмотр места преступления - подвала в жилом доме, обеспечен сбор доказательной базы, проведен показ на месте, очные ставки и допрошены свидетели. Одна из них - женщина, которая по просьбе гражданки Ашигалиевой вмешалась в конфликт и вызвала полицию. Показания в полиции дал и друг гражданина Ашигалиева, который в момент происшествия находился рядом с ним. По уголовному делу он проходит как свидетель. На данном этапе следствия показания гражданки К. Ашигалиевой подтверждаются. Виновные лица обязательно понесут ответственность в соответствии с законодательством", - отметил начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев . По данному уголовному делу назначены соответствующие экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства