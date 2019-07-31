Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы расследует дело об избиении певицы Ксении Ашигалиевой, передает Kazakhstan Today.

Следственным управлением департамента полиции города Алматы данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 126 УК РК. Указанные в заявлении потерпевшей лица дают показания в полиции.

В ходе производства осуществлен комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Вместе с тем в ходе следствия назначены соответствующие экспертные исследования, в том числе и судебно-медицинская. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства полиции города Алматы, сообщает Almaty.tv

По информации телеканала, позже ее супруг Бауржан Ашигалиев заявил о непричастности к побоям и назвал действия жены клеветой.

Я занимаюсь музыкой, творчеством. Я хочу опровергнуть инцидент с моей женой 28 июля 2019 года. Это полная клевета, ее никто не трогал и не бил. Когда она ушла и подала на развод, она прятала от меня детей, не давала увидеться, шантажировала: увидишь детей, если сделаешь то и то. Говорила: "Я мать, и у меня больше прав, я прочитала кодекс от корки до корки, я вас всех засужу…" Детей я видел по часу-полтора", - сказал он.

Когда я встретил ее, где она проживает, она начала убегать и кричать: "Помогите, меня убивают, душат, насилуют". На той территории находились три охранника, которые видели, что ее никто не трогал. Я вызвал 102, чтобы увидеть детей, участковый ее успокоил, поговорил с ней, но детей она не показала… Я думаю это была провокация против меня, чтобы меня оклеветать", - рассказал Бауржан Ашигалиев.

По его словам, жена и его родители живут рядом. Когда он шел со своим другом к родителям, произошла еще одна встреча с ней, которая закончилась скандалом. Был вызван участковый, который провел в опорном пункте опрос. Информацию об этом подтвердил друг Бауыржана Ашигалиева Кайсар Иманкулов. При этом, по его словам, серьезных повреждений у нее не было.

Там были люди, они все это видели. Бауржан сам вызвал полицию. Она скандалила, кричала без повода... У нее колоссальных повреждений не было..." - сообщил он.





Официально пара не разведена. Находятся в браке семь лет и воспитывают двух детей. Ксения и Бауыржан являются участниками группы JackPot.

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