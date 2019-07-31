Алматинка заявила о попытке ее похищения и убийства со стороны мужа

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - Певица из Алматы Ксения Ашигалиева заявила о попытке ее похищения и убийства со стороны мужа, с которым женщина инициировала развод, передает Kazakhstan Today со ссылкой на общественный фонд "НеМолчиKZ".

События развернулись 28 июля. К Ксении позвонила девушка и попросила провести на дому урок вокала для ребенка. Пострадавшая, ничего не подозревая, пошла по указанному адресу.

Девушка встретила ее у подъезда, сказала что надо подняться на третий этаж, завела в подъезд. В это время на нее с двух сторон напали, одели огромный мешок на голову, девушка в это время побежала. Ксению двое мужчин потащили в подвал, по дороге избивая, она по голосу поняла, что это ее супруг Бауржан Ашигалиев и его друг Кайсар Иманкулов. Они затащили ее в подвал, сняли мешок, кинули на какую-то тряпку, она от страха кричала, звала на помощь, он чтобы она замолчала, залез ей в рот всей пятерней, разодрал ей все горло до крови", - написала в Facebook руководитель фонда "НеМолчиKZ" Дина Смаилова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена).

После этого муж избил Ксению, и, боясь за свою жизнь, она стала умолять о пощаде, напоминая, что дома ее ждут дети.

Бауржан и Кайсар договаривались между собой куда отвезут тело, что будут делать с ней дальше. Пытались одеть на нее наручники и связать скотчем. Ксения упала ему в ноги и снова умоляла о пощаде, тогда заставил целовать его, а потом потребовал чтобы она пообещала что поедет с ними и сама сядет в машину, она согласилась. Когда вышли из подвала, Ксения упала возле подъезда на колени, вцепилась в скамейку и стала звать на помощь, в это время проходили люди, они ей помогли", - добавила Смаилова.

В итоге на место приехал участковый, повез пострадавшую в участок, принял ее показания и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Опер группа не приехала. Место преступления не осмотрели, там остался мешок, наручники, скотч и прочие улики, не говоря уже об отпечатках и следах. Одежду на экспертизу не изъяли, ни у потерпевшей ни у подозреваемых. Его и подельников, девушку Катю и друга Кайсара не задержали и не допросили. ДЕЛО СНОВА КВАЛИФИЦИРОВАЛИ КАК СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ!" - возмутилась глава "НеМолчиKZ".

Общественный фонд попросил уполномоченные госорганы взять это преступление на контроль, обеспечить безопасность пострадавшей и ее детям, а также предоставить ей безопасное убежище.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства