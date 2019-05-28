Полиция Алматинской области помогла избитой мужем женщине воссоединиться со своими детьми

Талдыкорган. 27 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области помогла 32-летней избитой мужем женщине из Каскелена воссоединиться со своими детьми, передает Kazakhstan Today.

На днях на личную страницу начальника департамента полиции Алматинской области Мурата Урумханова обратилась представитель общественного фонда "НемолчиДетиKZ" Дина Тансари, попросившая содействия в деле одной семейной пары из Карасайской района. При разбирательствах стражи порядка установили, что в ходе супружеской ссоры муж сильно избил супругу, она попала в больницу.

Выяснилось, что супруги живут в гражданском браке и воспитывают трех малолетних детей. Потерпевшая не обращалась изначально в полицию, но заявление по факту ее избиения уже истребовано. И сейчас сотрудники Карасайской районной полиции продолжают необходимый сбор материалов. Мужчина в обязательном порядке будет привлечен к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

После вмешательства полицейских дети смогли встретиться с матерью, которая на время излечения поручила всех трех детей своей родной сестре. Действенную помощь также оказали работники органов опеки и попечительства местного акимата.

В свою очередь, представители фонда "НемолчиДетиKZ" в социальных сетях выразили полицейским благодарность за оперативность, человечность и понимание.

Было очень трогательно смотреть на это воссоединение. Меня переполняют эмоции и чувство благодарности ко всем сотрудникам! Малышка сразу вцепилась в грудь, соскучилась, такая сладкая. Дети теперь в безопасности, и мы все спокойны. Впереди ещё судебные разбирательства. ОФ "НемолчиДетиKZ" благодарит сотрудников Департамента полиции Алматинской области за оперативную помощь и поддержку", - отметила на своей странице Дина Тансари.

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