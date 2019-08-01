Глава департамента полиции Алматы прокомментировал ход расследования дела о нападении на певицу

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев прокомментировал ход расследования дела о нападении на певицу Ксению Ашигалиеву, передает Kazakhstan Today.

По его информации, в полицию с заявлением в отношении своего супруга Ксения Ашигалиева обратилась 28 июля.

По данному факту сразу же инициировано досудебное расследование по статье 110 УК РК (Истязание). После проведения следственных действий Следственным управлением ДП города Алматы зарегистрировано еще одно досудебное производство по части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Минувшем вечером гражданин Ашигалиев Бауржан в порядке статьи 128 УПК РК был водворен в изолятор временного содержания ДП . В ближайшее время он будет представлен суду для избрания меры пресечения на период проведения досудебного расследования", - сообщил Кудебаев.

Он отметил, что в ходе производства обеспечены полнота, объективность и всесторонность расследования.

"Был осуществлен осмотр места преступления - подвала в жилом доме, обеспечен сбор доказательной базы, проведен показ на месте, очные ставки и допрошены свидетели. Одна из них - женщина, которая по просьбе гражданки Ашигалиевой вмешалась в конфликт и вызвала полицию. Показания в полиции дал и друг гражданина Ашигалиева, который в момент происшествия находился рядом с ним. По уголовному делу он проходит как свидетель. На данном этапе следствия показания гражданки К. Ашигалиевой подтверждаются. Виновные лица обязательно понесут ответственность в соответствии с законодательством", - отметил Кудебаев.

По данному уголовному делу назначены соответствующие экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.

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