Напавшего на жену алматинца водворили в изолятор временного содержания

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По данным пресс-службы городского департамента полиции, в ближайшее время он предстанет перед судом и ему будет избрана мера пресечения на период досудебного расследования.
Напомним, певица из Алматы Ксения Ашигалиева заявила о попытке ее похищения и убийства со стороны мужа, с которым женщина инициировала развод.
Позже стало известно, что следственное управление департамента полиции Алматы зарегистрировало данный факт по части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Были проведены следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертные исследования, в том числе и судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства полиции Алматы.
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