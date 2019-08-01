Напавшего на жену алматинца водворили в изолятор временного содержания

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Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - В изолятор временного содержания водворили алматинца Бауржана Ашигалиева, которого супруга обвинила в попытке похищения и убийства, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы городского департамента полиции, в ближайшее время он предстанет перед судом и ему будет избрана мера пресечения на период досудебного расследования.

Позже стало известно, что следственное управление департамента полиции Алматы зарегистрировало данный факт по части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Были проведены следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертные исследования, в том числе и судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства полиции Алматы.

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