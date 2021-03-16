МВД: Более 11 тыс. детей воспитываются в неблагополучных семьях

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга рассказал о сокращении числа преступлений против половой неприкосновенности детей, передает Kazakhstan Today.

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние 5 лет сократилось в 1,5 раза. Однако, к сожалению, несмотря на проводимую работу и значительное ужесточение законодательства, подобные посягательства продолжают иметь место. Такие преступления носят скрытый, латентный характер и даже родители порой узнают о совершенном насилии над ребенком спустя некоторое время. Около 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются дома и лицами из близкого окружения ребенка", - сказал Милюк.

Он отметил, что выявление подобных фактов усложняет в том числе и боязнь общественного порицания, когда жертвы и их родители, пытаются придать ситуации видимость благополучия.

Каждое второе преступление в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних совершается в жилищах, куда доступ полиции ограничен. В 30% случаях, преступные действия удалось зафиксировать при сверках с органами здравоохранения уже по фактам ранней беременности. В то же время, в результате проводимой разъяснительной работы граждане стали больше обращаться в полицию по таким фактам. Между тем, по заявлениям граждан в 2020 году зарегистрировано свыше трети преступлений против половой неприкосновенности детей, которые были совершены в более поздние годы", - сказал представитель МВД.

Как показал анализ, условиями, способствующими совершению преступлений в отношении несовершеннолетних все также являются отсутствие контроля за своими детьми со стороны родителей.

Нередко этому способствует простая беспечность. Во многих случаях насилию предшествует неблагополучие в семье, социальная неустроенность, низкие моральные качества и злоупотребление алкоголем", - сказал спикер.

По его информации, сегодня на учете полиции состоит свыше 7 тыс. неблагополучных семей, где воспитывается более 11 тыс. детей.

К административной ответственности ежегодно привлекается свыше 40 тыс. нерадивых родителей и законных представителей.

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