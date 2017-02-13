Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил, что в Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая вовлечения детей в так называемые "группы смерти" в соцсетях, передает корреспондент агентства.

"Это началось в январе - феврале. На сегодняшний день зарегистрированы 63 случая вовлечения несовершеннолетних, 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения нам поступают от родителей, учителей, преподавателей, родственников", - сказал Касымов.

По его словам, полиция ежедневно мониторит Интернет в поисках "групп смерти", призывающих к суициду. О выявленных фактах МВД сообщает Министерству информации и коммуникаций, которое, в свою очередь, принимает меры для блокирования подобных сайтов и страниц в соцсетях.

"В прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по фактам попыток суицида, при которых 16 детей погибли", - сказал Касымов. Он уточнил, что по результатам расследования гибели этих 16 детей фактов их нахождения в группах, призывающих к суициду, найдено не было.

По мнению министра, большой проблемой при блокировке интернет-ресурсов является их расположение за границей, где казахстанские законы не работают. В частности, социальная сеть ВКонтакте находится в России, а Фейсбук и Инстаграм - в США.

"Здесь выход должен быть такой. Мы должны в законодательном порядке обязать владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в стране через казахстанских провайдеров. А так по каждому случаю через прокуратуру запрос пока дойдет. Разные законодательства, представляете, как долго мы исполняем эти запросы", - уточнил Касымов.

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