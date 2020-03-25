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На 15 улицах на окраинах Алматы появилось освещение

24.03.2020, 13:49 10072
На 15 улицах на окраинах Алматы появилось освещение
Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - В Алатауском районе Алматы завершены работы по освещению 15 улиц, передает Kazakhstan Today.
 

На окраинах города, в микрорайоне Мадениет Алатауского района, на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 17 улицах: на 15 улицах освещение уже включено, на оставшихся двух улицах его планируется включить до 26 марта текущего года", - сообщили в пресс-службе акима.

 
Всего в данном микрорайоне по механизму государственно-частного партнерства установлено 139 светильников, протянуто 6,5 километра воздушной линии. Работы в данном направлении продолжаются.
 
В пресс-службе напомнили, что по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках программы "Город без окраин" начаты работы по освещению 2024 улиц, ранее не освещенных. 
 

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