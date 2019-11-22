Сагинтаев представил алматинцам стратегию развития мегаполиса до 2050 года

Фото: almaty.gov.kz

Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев представил горожанам стратегию развития мегаполиса до 2050 года, передает Kazakhstan Today.

Дорогие алматинцы! Сегодня я выношу на ваше обсуждение Стратегию развития Алматы до 2050 года. Документ важный, разработан по поручению Елбасы и показывает, как мы должны развиваться. С момента моего назначения акимом мы вместе с вами решаем актуальные вопросы - водоснабжение, безопасность, экология и так далее, вы сами их знаете. Мы разработали план "Новый Алматы", нацеленный на развитие окраин города, конкретизировали планы развития агломерации и формирования большой Алматы. По всем этим вопросам мы недавно доложили президенту страны, и я стараюсь вас максимально информировать через СМИ. Однако все эти документы - повестка дня ближайших 3-5 лет. Для конкурентоспособности города нам принципиально важно иметь долгий взгляд, определить долгосрочные приоритеты развития", - сказал глава города в видеообращении , опубликованном на его странице в Инстаграм.

Таким документом, определяющим путь развития на долгосрочный период, станет стратегия "Алматы-2050", добавил Сагинтаев.

По его словам, этот документ "позволит управлять изменениями, давать своевременный ответ всем вызовам и не допустит кризиса урбанизации".

Стратегия подготовлена совместно с экспертами, прошла несколько обсуждений у городских активистов, в общественном совете города, в комитетах Делового совета. Сейчас мне важно мнение каждого из вас, чтобы мы вместе могли наметить дальнейший путь развития Алматы как конкурентоспособного, успешного, комфортного для жизни города, входящего в мировой лист ТОП-100 лучших городов. Наш любимый город Алматы - наша общая судьба, наша общая забота о будущем, будем работать вместе!" - заключил аким мегаполиса.

Как указано в подписи к видеообращению, текст стратегии будет опубликован в городских газетах и размещен на специальном сайте Almaty-2050.kz , где можно будет оставить комментарии и предложения. Отметим, что высказать конструктивное мнение о документе призвали не только алматинцев, но и всех, кому небезразлична судьба города".





Стратегия развития до 2050 года включает семь стратегических приоритетов: Город без окраин; "Умный" город; Город равных возможностей; Безопасный город; Зеленый город; Глобальный деловой центр; Культурный креативный город.

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