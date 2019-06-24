На 4 млн тенге оштрафованы руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении в столице

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Нур-Султана провели проверку столичных объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает Kazakhstan Today.

С начала года было проверено порядка 800 объектов, внесено 43 предписаний для устранения недостатков. На владельцев предприятий и организаций 27 объектов различной категории, не выполняющих требования антитеррористической защиты, наложен административный штраф", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

К требованиям антитеррористической защиты относятся оснащение современным охранным оборудованием, обеспечение пропускного режима, проведение профилактических и учебных мероприятий с персоналом охранных фирм.

Также сотрудниками продолжаются повторные проверки объектов которым ранее были внесены предписания на устранения ранее выявленных нарушений. В ходе проверки одного из пунктов общественного питания выявлены аналогичные нарушения, после чего руководитель объекта привлечен к административной ответственности. Всего на руководителей объектов УТО административным судом наложены штрафы на сумму свыше 4 млн тенге", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что для профилактики правонарушений сотрудниками ДП Нур-Султана на постоянной основе проводятся учебно-лекционные мероприятия с руководителями объектов.

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