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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна.





Куватова Румия Байзулдаевна родилась 25 сентября 1934 года в Семипалатинске Казахской ССР. Отец - Байзулда Сакенов - один из выдающихся руководителей Советского Казахстана, с июня 1943 года до июня 1956 года - заместитель народного комиссара (первый заместитель министра) государственной безопасности Казахской ССР. Байзулда Сакенов стал первым из национальных кадров руководителем органов безопасности Казахстана. Мама - Асия Сакенова - юрисконсульт Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 1940 года семья постоянно жила в Алма-Ате.





Румия Байзулдаевна пошла в первый класс в школу № 25 города Алма-Аты, после школы окончила филологический факультет Московского государственноно университета (МГУ). Трудовую деятельность начинала учителем средней школы в Джамбулском районе Алма-Атинской области.





В июне 1963 года вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза, до конца жизни хранила верность коммунистическим идеалам.





Большую часть своей трудовой деятельности она работала в Институте истории партии Казахской ССР на различных должностях. Последние годы перед выходом на пенсию работала в архиве президента РК главным хранителем фондов. Пользовалась большим авторитетом у коллег как человек с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящий профессионал своего дела. За трудовые успехи была награждена медалью "За трудовое отличие", многочисленными грамотами ЦК Компартии Казахстана и управления делами президента РК.





Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.