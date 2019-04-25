На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются осадки

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о прогнозе погоды по территории Казахстана на 31 декабря 2018 года, передает Kazakhstan Today.





"На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которым пройдут осадки. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.





В Туркестанской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.





В Акмолинской области местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Костанайской области местами ожидается туман, низовая метель.





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