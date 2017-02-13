Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, сообщает "Казгидромет".

Лишь на западе и севере республики ожидается погода без осадков. В Алматинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами туман, гололед, передает Kazakhstan Today.

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