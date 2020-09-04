На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 сентября 2020 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и юге погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, возможен град.

В Костанайской области ожидается усиление ветра - ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами туман, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях, днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, местами в Атырауской области, на северо-западе Алматинской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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