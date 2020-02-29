На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду в большинстве регионах Казахстана. Местами пройдут осадки (преимущественно снег). Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере республики с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23 метра в секунду, местами пыльная буря.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, гололед.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Алматинской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются ветер до 15-20 метров в секунду, туман.

В Актюбинской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства