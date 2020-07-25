Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 24 июля 2020 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на северо-западе, днем севере и в центре местами сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях усилится ветер - ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, местами ожидаются шквал, возможен град.





В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, шквал, возможен град.





В Павлодарской, днем Актюбинской, Алматинской областях местами усилится ветер до 15-25 метров в секунду, в Павлодарской области возможен град.





В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Атырауской областях, на юге Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской областей, местами в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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