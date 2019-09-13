На большей части территории Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана на 12 сентября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке республики сохраняется неустойчивый характер погоды: местами ожидаются дожди, на востоке ночью местами сильные с грозами. Местами туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, областях местами туман, в Северо-Казахстанской, Жамбылской областях днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, Восточно-Казахстанской области местами возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, местами Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юго-западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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