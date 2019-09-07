Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С выходом южного циклона на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, шквал, возможен град, на западе и севере - туман. Лишь на западе ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду, местами туман, шквал.

В Акмолинской, Костанайской, Алматинской, утром и днем в Кызылординской, днем в Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской и Туркестанской областях местами возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Туркестанской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, местами в Карагандинской, в отдельных районах Алматинской и Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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