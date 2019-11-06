На большей части территории Казахстана во вторник сохранится неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 5 ноября 2019 года сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, это по-прежнему связано с Южно-Каспийским циклоном и атмосферными фронтами. Местами пройдут осадки, ночью на юго-востоке сильные. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской, ночью в Алматинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, ночью и утром в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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