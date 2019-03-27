На большей территории Казахстана во вторник ожидаются осадки

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные осадки, лишь на западе и юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, гроза, усиление ветра, на юге днем возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, на большей части порывы ветра 15-20, местами 23 метра в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман, днем возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области днем ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской областях местами туман.

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