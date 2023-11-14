13.11.2023, 14:00 21056
На дорогах Алматы с начала года выявлено более полутора миллионов нарушений ПДД
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на дорогах Алматы выявлено 1 582 980 нарушений правил дорожного движения, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Как сообщила Салтанат Азирбек, за 10 месяцев текущего года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1718 водителей. Прав были лишены 2443 автолюбителя.
Спикер также рассказала, что с начала года в городе зарегистрировано 2991 ДТП, в которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.
В ДП Алматы также напомнили, что с 1 декабря по 1 марта водители обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
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13.11.2023, 10:58 27001
Скончался Болат Назарбаев Дополнено
Фото: instagram/saliqaly_urpaq
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев.
В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - сообщил советник - пресс-секретарь первого президента РК.
Дополнено 13.11.2023, 11.55
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Также подчеркивается, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии Болата Назарбаева.
13.11.2023, 08:55 30671
Жители жилого комплекса в Алматы оказались заблокированными на своей территории
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории, сообщает телеканал "Астана".
Въезд в жилой комплекс всего один. К дому должны были построить подъездную дорогу. Но вдруг выяснилось, что место, где собиралась проложить путь, продали частнику. Чтобы выехать с территории или заехать на нее, приходится в буквальном смысле вставать в очередь. Люди не могут вызвать ни скорую помощь, ни другие экстренные службы.
Мы вызываем скорую, скорая не может заехать, потому что ждет, когда машины выедут. А если не дай бог пожар? Если авария, мы ждем по 40 минут на этом переулке", - рассказала местная жительница Алтынай Сыздыкова.
При покупке квартир застройщик обещал построить дорогу и благоустроить еще один въезд, говорят люди. Даже начал строительные работы. Но тут вдруг выяснилось: у земли есть хозяин. Люди считают себя обманутыми. Ведущая к жилому комплексу дорога предусмотрена в генеральном плане города.
Мы видели генплан. Там кроме этой дороги намечено строительство парка, поликлиники, школы, мечети и торгового центра. А теперь говорят, что "Казахстрой" хочет там возводить высотные дома. Многие люди и приехали сюда ради развитой инфраструктуры, а на деле ничего нет. Одни неудобства", - сказал житель ЖК Сапаржан Бекмуратов.
В акимате Наурызбайского района подтвердили, что земля принадлежит строительной компании. Якобы раньше ее продал бывший собственник. Но поспешили заверить: предусмотренные в генплане города цели будут реализованы и рядом с жилым комплексом все же появится дорога.
В перспективе по линии управления городской мобильности на данном участке планируется пробивка улицы Улукбека. В настоящее время планируется разработка проекта, будут проводиться процедуры изъятия. В перспективе там будет улица Улукбека. Она будет шириной порядка 40 метров", - сказал руководитель отдела дорожной и инженерной инфраструктуры Наурызбайского района Жандос Такибаев.
К проектированию дороги чиновники планируют приступить в следующем году. На реализацию же задачи уйдет 2-3 года, отмечают власти. Местным жителям придется набраться терпения и пока простаивать очереди в автомобильных заторах рядом с домами.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
Население Алматинской агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек.
11.11.2023, 12:00 94936
Автовладельцев Алматы предупредили о сильных осадках и гололеде
Водителям рекомендовано заменить шины на зимние
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Автовладельцев Алматы призвали заменить летние шины на зимние из-за ожидающегося гололеда.
По прогнозу РГП "Казгидромет", с 12 по 15 ноября текущего года в Алматы временами ожидаются сильные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза. Ожидается гололед.
В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние. На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков", - сказано в сообщении управления развития коммунальной инфраструктуры города.
Пешеходам также рекомендовано соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель их видит и пропускает. Напоминают, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается.
В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ просим автовладельцев по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части", - призвали в ведомстве.
Отмечается, что для осуществления противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих.
11.11.2023, 11:33 95766
Какую помощь оказали семьям шахтеров, погибших на шахте Костенко Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал, какую помощь оказали родным шахтеров, погибших на шахте имени Костенко.
По словам главы региона, на сегодняшний день 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ. Из них 42 семьи уже получили выплаты.
Также двадцати семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах, до 23 лет назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца.
Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров", - заверил аким.
Булекпаев также рассказал, что на сегодня 10 пострадавших горняков остаются под наблюдением в медучреждениях, их состояние средней и легкой степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Со стороны компании "АрселорМиттал Темиртау" выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтеров, их супругов, родителей, детей", - сообщил аким Карагандинской области.
Также компания обязуется купить квартиры из расчета не менее 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в вузах до 23 лет на период обучение начнут выплачиваться с ноября.
Дополнено 11.11.2023, 13.30
Также глава региона сообщил, когда возобновит работу шахта имени Костенко.
По его словам, на сегодняшний день четыре из восьми шахт АМТ уже работают.
Шахта Костенко возобновит работу после завершения расследования. Кроме того, по оценкам специалистов, для восстановления работоспособности шахты потребуется еще 2-2,5 месяца. При этом аким отметил, что закрывать шахты "Арселора" не будут.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране был объявлен днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
10.11.2023, 18:10 121216
Население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе объединенного архитектурно-градостроительного форума "Казахстан-2023" сообщил, что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.
Население в агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек. С учетом нового закона "О развитии агломераций" с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с его центром - городом Алматы. Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами как города Алматы, так и Алматинской области и должен быть принят в правительстве до конца текущего года", - заявил глава города.
По его словам, данный документ позволит гармонизировать и сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Алматы и в Алматинской области.
Стоит отметить, что в последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин.
В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
10.11.2023, 15:59 126171
Очередное незаконное строение сносят в Алматы
Собственник частично построил объект на земле госфонда
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда под снос попало крупное нежилое помещение, расположенное на улице Брюсова на пересечении с улицей Скрябина, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
По информации управления, собственник земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" построил объект площадью порядка 470 метров частично на земле госфонда.
Управлением инициировано исковое заявление к собственнику еще в 2021 году, после чего последовали судебные разбирательства. Постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта от 2 ноября 2021 года оставлено без изменений. 27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года, которое собственник не исполнил", - проинформировали в ведомстве.
Сегодня снос объекта начат в присутствии судебных исполнителей.
Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы. По данным прокуратуры, более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах мегаполиса.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
В июле жители села Бесагаш в Алматинской области пожаловались на незаконную точечную застройку возле их домов.
10.11.2023, 15:44 126956
Недостаточно только законодательных решений - Ашимбаев об ужесточении наказания за бытовое насилие
Необходимо усиливать воспитательную работу, повышать общий уровень культуры, формировать культуру взаимоотношений между супругами, мальчиками и девочками уже со школы и закреплять в университетах
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах верхней палаты прокомментировал возможность ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие.
Если есть необходимость ужесточить законодательство, а мы его уже ужесточили, и достаточно серьезно, то мы и дальше пойдем на эти шаги. Вопрос в том, что недостаточно только законодательных решений. Этим мы бытовое насилие не уменьшим", - подчеркнул Ашимбаев.
По его словам, необходимо:
• усиливать воспитательную работу;
• повышать общий уровень культуры;
• формировать культуру взаимоотношений между супругами, мальчиками и девочками уже со школы и закреплять в университетах.
Нужно учить культуре взаимоотношений в браке, как относиться друг к другу, к детям, к старшим. В этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Пока мы этой работой серьезно не займемся, мы не увидим каких-то системных изменений", - считает Ашимбаев.
По его мнению, это не только работа госорганов, к ней должны подключиться институты гражданского общества, СМИ, университеты, школы, интеллигенция.
Все вместе мы должны формировать новую культуру взаимоотношений в семье", - резюмировал спикер сената.
Напомним, сегодня стало известно об очередном вопиющем случае насилия. Экс-министр нацэкономики Бишимбаев до смерти избил свою жену возле ресторана. Женщина скончалась до приезда скорой. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека, заявила президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
10.11.2023, 14:10 117821
Снятие отпечатков пальцев будет добровольным
Фото: pexels.com
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов в кулуарах Министерства юстиции сообщил журналистам, что процедура снятия отпечатков пальцев будет добровольной.
Депутаты мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной после резонанса, который вызвала норма об обязательной дактилоскопии при документировании. В МВД рассмотрели предложение парламентариев.
Да, сейчас такое решение принято. В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года", - сообщил Сарсенов.
При этом он отметил, что для иностранцев снятие отпечатков пальцев будет обязательным на границе, а внутри страны - на добровольной основе.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?