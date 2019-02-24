На горных реках Жамбылской и Туркестанской областей возможны подъемы уровней воды

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - На горных реках Жамбылской и Туркестанской областей в ближайшие дни возможны подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.

В связи с прогнозом в период 30-31 января 2019 года сильных осадков в Жамбылской и Туркестанской областях, в период с 30 января по 1 февраля 2019 года на горных реках указанных регионов возможны подъемы уровней воды", - сообщили в "Казгидромете".

Кроме этого, 30-31 января в Жамбылской области местами сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем 30, сутки 31 января порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняются туман, гололед. В Таразе днем 30, сутки 31 января ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. Временами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.

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