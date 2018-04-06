Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 апреля 2018
  • 11
  • :
  • 24
Новости регионов
15º Преимущественно облачно
днем 25º    ночью 17º
17:00
.
Aнонс

На юге и востоке Казахстана сегодня ожидается гроза06.04.2018
Общество  08:45

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, преимущественно дождь. На южной половине республики погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и востоке гроза, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области ожидается ветер, в районе Жаланашколя 20-25, порывы 30 метров в секунду. В Акмолинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Карагандинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской области местами туман, гололед. В Актюбинской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Просмотров: 1415
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
06.04.2018   08:45
На юге и востоке Казахстана сегодня ожидается гроза
05.04.2018   22:08
Аким Алматы поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавший от пожара многоквартирный дом в Кокжиеке
05.04.2018   21:11
Дан старт проекту "100 интересных фактов об Алматы"
05.04.2018   20:21
В Атырау перевозчик для обслуживания пассажиров закупил подержанные автобусы из Алматы
05.04.2018   20:00
Социальные инициативы президента являются весомой поддержкой для молодежи
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today