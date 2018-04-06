На юге и востоке Казахстана сегодня ожидается гроза

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, преимущественно дождь. На южной половине республики погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и востоке гроза, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области ожидается ветер, в районе Жаланашколя 20-25, порывы 30 метров в секунду. В Акмолинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Карагандинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской области местами туман, гололед. В Актюбинской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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