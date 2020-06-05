На канале представительства Россотрудничества в Алматы открыт плейлист "ВнеКлассное чтение"

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Новый плейлист "ВнеКлассное чтение" открыт 4 июня 2020 года на канале представительства Россотрудничества в Алматы в преддверии Дня русского языка, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь с приветствием к зрителям канала, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что наступившие летние каникулы для ребят - это не только время отдыха, но и возможность узнать много нового об окружающих нас природе и людях.

Первым гостем плейлиста стал известный казахстанский писатель, общественный деятель, путешественник, первым из современных исследователей повторивший путь Шокана Уалиханова, Исмаилжан Иминов. Он прочёл рассказы из своего раннего сборника "Родники моего детства".

Родники моего детства" - книга, рассказывающая о природе родного края и населяющих его животных и птицах, народных обычаях и традициях. Плейлист будет интересен и детям, и взрослым.

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