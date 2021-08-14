На казахстанской бирже труда обновлён Банк навыков - Минтруда

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - На электронной бирже труда Казахстана обновлён Банк навыков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на сегодняшнем брифинге, посвящённом развитию национальной системы квалификаций, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

По его словам, Банк навыков - перечень специальных (профессиональных) и общих (гибких) навыков, востребованных на рынке труда.

В него уже внесены 8 тыс. навыков, по самым востребованным из них разрабатываются курсы краткосрочного обучения и онлайн-курсы. В дальнейшем Банк навыков позволит повысить сопоставимость профессиональных навыков и квалификаций, улучшит информирование населения о необходимых рынку профессиональных навыках и о видах работ для лучшего выбора карьеры", - рассказал вице-министр.

Он отметил, что на сегодняшний день рынок труда претерпевает изменения под влиянием глобальных трендов: ускорения технологического прогресса и цифровизации экономики.

Образуется разрыв между требованиями работодателей и квалификацией работников, особенно выпускников организаций образования. В связи с этим возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний, навыков и компетенций казахстанцев", - сообщил Сарбасов.

По словам вице-министра, правительство РК утвердило концепцию обучения в течение всей жизни (непрерывное образование). Она направлена на интеграцию формального, неформального и информального образования, расширение доступа к профессии посредством гибких инструментов признания результатов обучения и квалификаций.

Международные эксперты отмечают низкую вовлеченность взрослого населения в Казахстане в непрерывное образование. Так, согласно данным ОЭСР, в 2018 году только 17% взрослого населения (16-65 лет) участвовало в неформальном обучении, при этом доля участия женщин выше, чем у мужчин (20% против 13,85%). Ранее знаний, полученных в рамках формального образования, хватало на 10 лет без повышения квалификации, сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение двух лет. Вместе с тем лишь 4-5% занятых в Казахстане ежегодно проходят профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах. Для решения этих вопросов нашим министерством проводится планомерная работа по развитию национальной системы квалификаций", - сообщил вице-министр.

По его словам, НСК дает ответы на три главных вопроса: "Что должны знать и уметь современные специалисты? Чему и как их для этого учить? Как признавать и присваивать их квалификацию?"

В связи с этим в рамках НСК:

- создана национальная рамка квалификаций, которая содержит 8 уровней квалификации и определяет, на каком уровне, какими общепрофессиональными компетенциями и уровнем образования должен обладать специалист;

- обновлено 36 отраслевых рамок квалификаций, которые классифицируют требования к квалификации специалиста в конкретной отрасли по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых компетенций;

- утверждены 589 профстандартов, которые дают возможность понять, какие умения и знания нужны для занятия конкретной профессией;

- учебные учреждения с учетом требований, обозначенных в профстандартах, разрабатывают образовательные программы. Тем самым обеспечивается подготовка кадров, соответствующих требованиям работодателей;

- утвержден перечень регулируемых профессий, состоящий из 72 профессий сфер здравоохранения и финансов, требующих обязательного подтверждения соответствия квалификации.

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