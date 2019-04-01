Система Orphus

На левом берегу Астаны произошел порыв двух водопроводов

15.11.2018, 09:01 15376
Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Астане устраняют последствия двух случаев порыва водопровода, перекрыты некоторые улицы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 05.00 произошел порыв водопровода диаметром 200 миллиметров в районе проезда между ТРЦ "Азия парк" и отделением детской кардиохирургии. В данный момент порыв локализован. ГКП "Астана Су Арнасы" приступает к ликвидации порыва. Приносим свои извинения за временные неудобства", - сообщается на странице аппарата акима столичного района Есиль в Facebook.


Кроме этого, по данным ведомства, сегодня в это же время (05.00) произошел порыв водопровода диаметром 400 миллиметров по улице Сыганак в районе гостиницы "Пекин Палас". В связи с этим горожан попросили заранее планировать маршрут объезда, так как перекрыты улица Tуркестан (на участке от улицы Достык до улицы Сыганак) и улица Сыганак (от улицы Мангилик Ел до улицы Tуpкестан).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая