На левом берегу Астаны произошел порыв двух водопроводов

Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Астане устраняют последствия двух случаев порыва водопровода, перекрыты некоторые улицы, передает Kazakhstan Today.





Сегодня в 05.00 произошел порыв водопровода диаметром 200 миллиметров в районе проезда между ТРЦ "Азия парк" и отделением детской кардиохирургии. В данный момент порыв локализован. ГКП "Астана Су Арнасы" приступает к ликвидации порыва. Приносим свои извинения за временные неудобства", - сообщается на странице аппарата акима столичного района Есиль в Facebook.





Кроме этого, по данным ведомства, сегодня в это же время (05.00) произошел порыв водопровода диаметром 400 миллиметров по улице Сыганак в районе гостиницы "Пекин Палас". В связи с этим горожан попросили заранее планировать маршрут объезда, так как перекрыты улица Tуркестан (на участке от улицы Достык до улицы Сыганак) и улица Сыганак (от улицы Мангилик Ел до улицы Tуpкестан).





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