15.01.2024, 08:26 48241
На мосту автомобильной развязки в Алматы разошелся шов
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На мосту автомобильной развязки по проспекту Райымбека в Алматы разошелся шов. Видео появилось в социальных сетях.
В городском акимате прокомментировали расширение шва на разворотном автомобильном мосту. Отмечается, что строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.
Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно, в летний период наоборот", - проинформировали в управлении городской мобильности акимата Алматы.
В ведомстве отметили, что дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно - выдавливание резинового компенсатора с наполнителем.
На 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде", - добавили в управлении.
Специалисты проводят предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения.
Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим - 40 километров в час.
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15.01.2024, 15:02 37506
Акимат препятствовал десяткам инвесторов в подключении к газу в индустриальной зоне Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении полутора лет инвесторы не могли подключится к сетям газоснабжения из-за препятствий со стороны акимата, рассказали в прокуратуре Алматы.
В 2022 году управлением энергетики и водоснабжения города Алматы проведено строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов. При этом акимат, ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", отказывал в подключении к сетям газоснабжения", - рассказали в прокуратуре мегаполиса.
После вмешательства прокуратуры к указанной магистрали были подключены 26 инвесторов, реализующих проекты на сумму более 124 млрд тенге с созданием более 3,3 тысячи рабочих мест.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника управления.
Работа по защите прав инвесторов находится на особом контроле, подчеркнули прокуроры.
Если вы инвестор и у вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через сall-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во фронт-офис прокуратуры города Алматы (улица Желтоксан, 189)", - добавили в пресс-службе.
15.01.2024, 10:11 44946
В семи областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
Ограничение движения введено на 13 участках автодорог
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничение движения транспорта введено на 13 участках автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай для всех видов автотранспорта ограничено движение на автодороге Омск - Майкапшагай (участок село Калбатау - село Кокпекты).
В Жамбылской области введены ограничения на двух участках автодороги Алматы - Ташкент - Термез и на одном участке дороги Мерке - Бурылбайтал.
В области Жетысу ограничение действует для всех видов автотранспорта на дороге Ушарал - Достык (участок станция Коктума - станция Достык).
В Костанайской области: на участке Аркалык - граница Улытауской области трассы Жезказган - Петропавловск.
В Северо-Казахстанской области: на трассе Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ (участок село Кишкенеколь - граница РФ), Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское (участок село Возвышенка - село Рощинское, Рощинское - Корнеевка - Волошинка (село Рощинское - село Волошинка), Волошинка - Сергеевка - Тимирязево ( участок село Волошинка - село Тимирязево), в селе Тимирязево (участок село Тимирязево - граница Костанайской области).
В Туркестанской области: на участке от границы Туркестанской области до поселка Жибек Жолы (перевал Машат) трассы Алматы - Ташкент - Термез.
В области Улытау: участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы Жезказган - Петропавловск.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 524 единицы техники и 860 человек", - отметили в компании.
14.01.2024, 12:38 75036
Жители Жетысуской области ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Текели Жетысуской области ощутили землетрясение мощностью 3 балла, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства по ЧС Республики Казахстан.
По информации сейсмологов, землетрясение произошло 13 января в 22.08, его эпицентр был расположен в 230 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Землетрясение силой 3 балла ощутили жители города Текели.
Энергетический класс землетрясения составил 9.7, магнитуда MPV 4.6, глубина - 15 км.
13.01.2024, 20:27 98361
На пол хоть соломы настелить - депутат раскритиковала состояние замерзающего аэропорта Петропавловска
Фото: facebook/Ирина Смирнова
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Петропавловск. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова раскритиковала состояние аэропорта в Петропавловске, из которого она долго не могла вылететь.
Благодарю Бога, что удалось вырваться из холодного аэропорта Петропавловска. Уверена, что все, кто там сегодня мерз вместе со мной, заболеют", - написала Смирнова в Facebook.
На фотографиях, которые опубликовала депутат, видно, что люди сидят в здании аэропорта, не раздеваясь, в шубах и шапках. В комментариях люди пишут, что в здании очень холодно, даже при уличной температуре минус 15.
Все из-за неэффективного управления аэропортом. И банальной жадности, сопряженной с наплевательским отношением к людям", - возмутилась депутат.
Она подчеркнула, что 5 инфракрасных ламп по 26 тысяч тенге смогут обогреть пространство, которое может быть отделено от всего пустого здания.
В тепле могли бы разместиться та горстка пассажиров, что летят на одном, двух рейсах, бесконечно откладываемых на очередные 20-30 минут. На пол хоть соломы настелить, честное слово, это будет, по крайней мере, оберегать ноги от промерзания. Конечно, утрирую. Но 10 листов фанеры или древесной плиты, тоже в корне изменят ситуацию", - написала Смирнова.
Аэропорт Петропавловска выставили на торги в марте 2022 года. Совершить сделку удалось только с четвертой попытки. Аэропорт продали за 2,8 млрд тенге, гарантийный взнос составил 846 млн тенге. Имущество аэропорта было передано в доверительное управление сроком на пять лет. По договору управляющий в течение 10 лет должен сохранить профиль деятельности объекта и инвестировать в него 1,2 млрд тенге.
Новые владельцы аэропорта обещали, что после модернизации комплекса ГСМ будут запущены новые рейсы в российские города, в том числе Тюмень и Санкт-Петербург, и египетский Шарм-эль-Шейх. Но пока по-прежнему из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только по двум направлениям - в Алматы и Астану", - пишет Sputnik.kz.
12.01.2024, 17:45 154981
Раскопки на Утегенова: дорогу не вернули в рабочее состояние
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы перекопанную улицу Утегенова так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей продолжают поступают обращения по поводу ситуации на улице Утегенова. Жители города Алматы жалуются на то, что дорогу не вернули в рабочее состояние.
Уже конец недели, а никто так и не вернулся для того, чтобы вернуть улицу в прежнее состояние. Ничего не сделано для того, чтобы устранить последствия этих раскопок", - заявили горожане.
Алматинцы подчеркнули, что подобная ситуация доставляет множество неудобств.
На улице просто лежит куча земли. Никто ничего не заасфальтировал. Земля начала проседать", - добавил они.
Напомним, в начале недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку.
12.01.2024, 12:10 166046
Рост заболеваемости раком наблюдается у молодого поколения во всем мире
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии.
Число выявленных раковых больных возрастом до 50 лет выросло на 12,8% за 19 лет наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали", - заявила доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна - Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.
Ее наблюдение подтвердила директор онкологического отделения больницы Grand View Health в штате Пенсильвания Моник Гэри.
Мы видим все больше и больше молодых людей. Это не соответствуют классическому пониманию о том, что рак - это болезнь старых", - сообщила она.
Исследователи проверяют множество гипотез, которые могли бы объяснить подобную тенденцию, начиная от малоподвижного образа жизни до наличия микропластика в воздухе.
В частности, уже подтверждена взаимосвязь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском заболевания раком. Ученые отмечают, что также существует связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака.
Напомним, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии.
Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, заявил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
12.01.2024, 11:39 155366
В Туркестанской области выданное инвалидам и многодетным семьям жилье разваливается на глазах
Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений
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Шымкент. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Казыгурт Туркестанской области начал разваливаться построенный всего год назад двухэтажный дом, в котором квартиры выдали инвалидам и многодетным семьям.
Как сообщает телеканал КТК, по стенам дома пошли огромные трещины и прямо под ногами стал проваливаться пол.
Отмечается, что сильно пострадали несколько квартир. Их жильцов разместили в соседнем доме для госслужащих.
Трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто "сложится" и похоронит их под обломками. Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений.
Нас поселили в уже аварийный дом! Они построили его на болоте! С самого начала было видно, что фундамент плохой, арматуры не хватало. Мой брат-строитель меня еще тогда предупреждал, что дом и пяти лет не простоит. А он всего год выдержал! По ночам спали под скрежет и треск стен", - заявила Ергуль Тойшиева.
В свою очередь чиновники уверяют, дело вовсе не в плохом качестве строительства.
Из-за того что не убирали вовремя стоки из септиков, пошла обратка. А поскольку здесь не предусмотрен подвал, вода копилась под домом. Я сам во время строительства здесь ходил, смотрел, все было хорошо утрамбовано. Никакой опасности для жителей нет", - добавил заместитель акима Казыгуртского района Нурсултан Медеуов.
Ранее сообщалось, что в Актобе разрушаются построенные по госпрограмме дома.
12.01.2024, 10:41 133046
В области Улытау сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан деньги за газификацию
После вмешательства Агентства по финмониторингу жители двух населенных пунктов подключены к газоснабжению
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Жезказган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители двух населенных пунктов в области Улытау подключены к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, в поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге.
Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ. В сентября 2023 года департаментом АФМ начато досудебное расследование. В результате проведенной работы в настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома", - сообщили в АФМ.
Ранее сообщалось о расследовании в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане.
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