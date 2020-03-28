На период ЧП казахстанцы будут получать АСП без обращения в госинстанции

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - С апреля текущего года, в период действия режима чрезвычайного положения, казахстанцы будут получать адресную социальную помощь (АСП) , не обращаясь в государственные инстанции, передает Kazakhstan Today.

Для повторного назначения соцпомощи будет производиться проверка данных через информационные базы госорганов, а именно: регистрация по месту жительства, наличие недвижимости, доходы и другое. В случае, если состав семьи не изменился, заявления на назначение будут формироваться на основании имеющихся данных. Для этого сотрудники центров занятости населения самостоятельно сформируют заявления за граждан, получавших АСП в 1 квартале, и проверят на соответствие критериям назначения АСП. Вся информация, а также уведомления будут направляться по электронной почте или через мессенджеры", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, для первичного назначения АСП гражданам, которые не получали адресную соцпомощь в I квартале, необходимо направить заявление через портал egov.kz. Далее сотрудники центров занятости проверят документы в информационных базах госорганов и сообщат о результате по электронной почте или посредством мессенджеров.

При этом участковые комиссии не будут проводить выездные обследования. Все необходимые документы будут запрашивать у граждан по электронной почте или через мессенджеры", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, с начала текущего года получателями АСП стали 102,4 тыс. семей, или 527,6 тыс. человек. 41,5% получателей АСП составляют многодетные семьи.





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