Внесены изменения в правила исчисления совокупного дохода претендующих на получение АСП

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Сумма жилищных сертификатов не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи, подающей документы на назначение АСП. Такие изменения были внесены в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года "Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение АСП", передает Kazakhstan Today.

Изменения вступят в силу в начале марта по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Жилищный сертификат предоставляется для обеспечения первоначального взноса в размере 1 млн тенге при приобретении жилья. Это вид помощи от местных исполнительных органов, на который могут рассчитывать граждане Казахстана.

В список получателей входят работники сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, полицейских служб, а также многодетные, неполные и семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов. Сертификат предоставляется для покрытия до 90% от необходимого размера первоначального взноса.

Планируется, что в текущем году во всех регионах страны по поручению Министерства труда и социальной защиты населения РК пройдут разъяснительные семинары по реализации жилищной программы "Бакытты Отбасы" для целевой группы. Широкую информационную кампанию проведут "Жилстройсбербанк" и управления координации занятости и социальных программ регионов.

Напомним, первые 100 жилищных сертификатов были выданы в конце 2018 года в столице страны. В 2019 году порядка 300 жителей Нур-Султана получили по 1 млн тенге. По примеру столицы сертификаты начали выдавать во всех регионах республики.

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