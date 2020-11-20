На севере и юге Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - На севере и юге Казахстана 19 ноября ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере и юге страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, на юге - усиление ветра, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Туркестанской области, ночью в Жамбылской области усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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