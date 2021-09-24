На севере Казахстана у сельчан массово изымают и уничтожают скот из-за вспышки бруцеллеза

ПАВЛОДАР. 23 СЕНТЯБРЯ - В Северном Казахстане у сельчан массово изымают скот из-за вспышки бруцеллеза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В СКО число зараженных бруцеллезом коров в этом году в 10 раз превышает показатели прошлого года. Сельчане же жалуются, что у них массово изымают скот и уничтожают, оставляя без единственного источника дохода, сообщает телеканал Astana.tv

По словам местных жителей, ветеринарная служба никак не может остановить рост заболеваемости с весны, когда у местного фермера выявили более 30 зараженных коров.

При таком массовом заболевании коров, как у нас происходит, всплеск уже идёт. У нас в Толмачёвке, Асаново полнейшая тишина, ветстанция молчит. Почему они не бьют тревогу? Почему они не приезжают и карантин не вводят, почему обработку не делают дворов", - задается вопросом местная жительница Маргарита Кучерова.

Люди предполагают, что таким способом их просто вынуждают сдавать мясо по низкой цене. Потому что больную скотину реализовать самим или оставить для собственного употребления нельзя. Её в обязательном порядке забирают и направляют на мясокомбинаты.

Я так думаю, что просто нехватка мяса на рынках. Потребность, скорее всего, возросла, и цены людей не останавливают: они продолжают покупать это мясо. Поэтому решили, у кого много коров, тех нужно немножко подвинуть, так скажем", - рассказала жительница села Михайловка Светлана Грибова.

У жителя села Асаново Евгения Маргера уничтожили 8 коров. Как теперь обеспечивать четверых детей, глава семейства не знает.

Убытков я понес больше полумиллиона за весь скот, в общем у меня забрали 8 голов. У нас забирают их вообще за копейки по 700 тенге за килограмм. Это смешно, когда идёт цена 1200, молодняк шел по 1600, а у нас их брали по 700. Может, у них там план какой, что они в каждом селе вытаскивают потихоньку", - рассказал Евгений Маргер.

Ветеринары Кызылжарского района рассказали, что заболеваемость бруцеллезом в Асановском сельском округе, состоящем из четырех сел, в этом году возросла в 10 раз.

Почти 50 случаев выявили только за последние месяцы. Специалисты говорят, что делают всё возможное, чтобы остановить рост заболеваемости. Даже закрывают сёла на карантин. Правда, местные жители об этом почему-то слышат впервые", - говорится в сюжете.

По итогам исследования были наложены карантинные ограничения от 9 июля на село Плоское и от 10 сентября на село Толмачёвка. В прошлом году всего выявлено было 11 голов. По сравнению с прошлым годом, естественно, на 90 голов больше. Везде проведена была механическая очистка. Потом мы делаем полностью дезинфекцию. Потом качество дезинфекции ещё проверяем через лабораторию", - рассказал руководитель ветстанции Кызылжарского района Ербол Багенов.

Специалисты считают, что резкий всплеск заболевания происходит из-за бесконтрольного перемещения животных. Вспышка бруцеллеза зафиксирована и в Есильском районе. Там с начала года выявлено 125 больных животных. Сейчас в регионе планово обследуют каждую корову.





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