Голод грозит скоту в Восточном Казахстане из-за поджогов сена

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 СЕНТЯБРЯ - 2 тыс. тонн сена сгорело в Восточном Казахстане, скоту грозит голодная зима, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Почти ежедневно пожарные Восточно-Казахстанской области выезжают на тушение сеновалов. Спасатели подозревают, что кто-то намеренно уничтожает корма. В области сгорело 2 тысячи тонн сена, сообщает телеканал Astana.tv

Уже зафиксировано порядка 48 таких пожаров. Основными причинами пожара является это неосторожное обращение с огнем наших граждан. В то же время отрабатываются версии - не исключаются вопросы поджогов", - рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Отмечается, что корма уже подорожали в регионе почти вдвое. Сельчане не исключают, что сеновалы поджигают, чтобы еще подогреть рост цен на сено.

В прошлом году тонну сена можно было купить за 25 тысяч тенге, в этом году, если хорошее сено, то тонна 50 тысяч тенге. Держу 5 голов и телята. Это мне на зиму надо 10 тонн, да телятам 2-3 тонны, вот и считайте: 500-600 тысяч надо", - рассказал местный фермер Нурлан Абдрахманов.





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