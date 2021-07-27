На Тенгизе бастуют работники компании ESS

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Компания ESS является подрядной организацией "Тенгизшевройла", пишет "Ак Жайык".
Тенгизшевройлу стало известно, что сотрудники подрядной организации ESS/Compass-Kazakhstan выразили озабоченность по поводу трудовых отношений. ТШО был проинформирован, что руководство компании-подрядчика принимает незамедлительные действия для решения возникшего вопроса. Ввиду того что речь идет о внутренних вопросах ESS/Compass-Kazakhstan, все запросы по этому поводу следует направлять руководству данной компании", - прокомментировали в ТШО.
В свою очередь, генеральный директор ТОО ESS Support Services Майк Тейлор в официальном ответе на запрос "АЖ" сообщил, что руководство компании получило обращение от 213 работников о повышении заработной платы.
Мы ценим наших сотрудников и ту работу, которую они выполняют. Мы ведем с ними диалог при решении данной проблемы и будем работать в рамках действующих норм трудового законодательства РК. Между тем в соответствии с условиями Коллективного договора ESS проводит программу регулярного пересмотра окладов с учетом годовой инфляции. В январе 2021 года в рамках программы произведено повышение почасовой оплаты на 6%. Руководство ESS также сотрудничает с основными заинтересованными сторонами, включая партнеров, местные и региональные органы власти и профсоюзы. Мы всегда готовы обсудить с сотрудниками любые проблемы, которые у них могут возникнуть", - проинформировали в компании.
На прошлой неделе в Мангистауской области работники сразу несколько компаний нефтегазового сектора вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Сотрудники ТОО KMG-Security, осуществляющие охрану производственных объектов компании АО "ОзенМунайГаз", потребовали увеличения месячной зарплаты до 150 тыс. тенге и выплаты вознаграждения в канун праздников. Вслед за ними выдвинули свои требования и работники другого филиала KMG-Security, занимающиеся охраной Каражанбасского нефтяного месторождения. Затем к ним присоединились работники ТОО "МунайСпецСнаб Компани". А на этой неделе с подобным запросом к руководству своей компании обратилось уже более 200 сотрудников ESS.
Забастовка работников ТОО "Кезби" завершилась удовлетворением их требований.
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