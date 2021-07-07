Забастовка в Мангистауской области: все требования работников ТОО "Кезби" удовлетворены

Фото Медиацентра Федерации профсоюзов РК

АКТАУ. 6 ИЮЛЯ - Как сообщил Медиацентру Федерации профсоюзов РК член трудового арбитража - председатель Профсоюзного центра Мангистауской области Шадрах Ермекбайулы, все 12 требований бастующих работников нефтесервисного предприятия ТОО "Кезби" удовлетворены полностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно протоколу об исполнении коллективных требований сотрудников ТОО "Кезби", подписанному членами арбитражной комиссии, главное требование вышедших на забастовку 30 июня работников ТОО "Кезби" о повышении размера заработной платы на 50% удовлетворено. Кроме того, в результате переговорного процесса с 30 июня по 6 июля было принято решение:

о повышении премиальных выплат - от 25% до 35% работникам бригад сложного и подземного ремонта скважин, а также на 15-20% для вспомогательного персонала;

об обеспечении оплаты труда за вредные условия после проведения аттестации рабочих мест;

о разработке правил и создании постоянной комиссии по распределению сотрудников по стажу работы;

об обеспечении сотрудников оборудованием, соответствующим стандартам;

о пересмотре выплаты 13-й заработной платы по итогам года в зависимости от годовой прибыли предприятия;

о рассмотрении вопроса об обеспечении оздоровительных выплат во время выхода в отпуск в размере 50 МРП;

об оплате праздничных дней - в размере 30 МРП ко Дню нефтяника и Дню независимости РК;

о прекращении практики проживания мастеров бригад капитального ремонта скважин (КРС) на производственных участках;

направить соответствующий запрос в Комитет промышленной безопасности по решению вопроса оплата за 2 категорию;

направить соответствующий запрос в Комитет промышленной безопасности о введении дополнительной штатной единицы помощника бурильщика в КРС;

произвести расчет потраченных средств за период 2019-2021 годы.

Все материальные выплаты будут производиться при предоставлении дополнительной производственной нагрузки и повышении тарифов. Социальные партнеры пообещали решить эти вопросы оперативно", - сообщили в Федерации профсоюзов РК.

Напомним, 30 июня на забастовку вышли несколько сотен работников нефтесервисного предприятия ТОО "Кезби". Главными требованиями нефтяников были: повышение заработной платы, пересмотр тарифной сетки, приведение оборудования в соответствии с необходимыми стандартами, а также выплаты оклада за работу в праздничные дни, тринадцатой зарплаты и компенсации за причиненный вред здоровью.

Трудовой арбитраж по разрешению ситуации на нефтесервисном предприятии ТОО "Кезби" работал в Жанаозене два дня. В его состав вошли представители акимата Мангистауской области, представители работников, представители работодателя, акимата Жанаозена, представители управления государственной инспекции по труду, со стороны Федерации профсоюзов - председатель профцентра Мангистауской области Шадрах Ермекбайулы.

Аким области Серикбай Трумов, председатель отраслевого профсоюза "Yntymaq" Кайракбай Жанабеков выступили наблюдателями переговорного процесса.

Ранее Федерация обращала внимание социальных партнеров на проблемные вопросы в ТОО "Кезби". Так, после вмешательства профсоюза в феврале на рабочих местах удалось восстановить 25 сотрудников нефтесервисной компании.

В Федерации подчеркнули, что будет инициировано рассмотрение систематических мер по стабилизации ситуации на предприятии ТОО "Кезби" в рамках заседания Региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

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