Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - На территории Коргалжынского заповедника запретили рыбалку, передает Kazakhstan Today.

В связи с выявленными ранее нарушениями правил условий мелиоративного лова в Коргалжынском государственном природном заповеднике с 18 февраля 2019 года введен запрет на выдачу разрешительных документов в рамках мелиоративного лова рыбы на всей территории заповедника", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.

По информации ведомства, в данной местности на территории озер сегодня зимуют около 3000 особей сайгаков Бетпакдалинской популяции. Как полагают в МСХ, с закрытием доступа рыболовам на водоемы будет исключен фактор беспокойства сайгаков, а также предотвращены возможные случаи браконьерства. За нарушение данного запрета, в зависимости от деяния, предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что в связи со снижением численности пернатой дичи введен запрет на весеннюю охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей. Исключение составляет промысловая охота.

Весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, который заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования. Также при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов", - подчеркнули в МСХ.

В ведомстве также заявили, что закрытие весенней охоты оказывает положительное влияние на воспроизводство водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности. В частности, за последние три года наблюдалось увеличение численности уток на 10%, лысух на - 5% и гусей на 13%.





При этом инспекторами были замечены полные кладки яиц у местных уток, наблюдалась вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи. Красноголовая чернеть, широконоска, свиязь, серая утка, водоплавающая дичь наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи.

За нарушение запрета на охоту статьей 382 (Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусмотрен административный штраф либо лишение права на охоты с конфискацией орудий административного правонарушения, напомнили в МСХ.

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