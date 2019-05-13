Уральск. 12 мая. Kazakhstan Today - На водоеме в Уральске спасли двух детей, передает Kazakhstan Today.

11 мая в 16.12 на номер 112 поступило сообщение, что на карьере в поселке Желаево двое детей переплыли на остров и не могут самостоятельно вернуться, сообщили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.

К месту вызова в срочном порядке были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда областного ДЧС (четыре сотрудника, 1 единица техники и плавсредство). В результате дети были спасены.

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