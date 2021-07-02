Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Финансовая разведка совместно с территориальными департаментами Агентства по финансовому мониторингу выявила 21 нарушение в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.



"Общая сумма ущерба составила свыше 76 млн тенге. Частыми нарушениями стали такие факты, как незаконное начисление заработной платы сотрудникам и присваивание бухгалтерами, закупка товаров и продуктов по завышенным ценам, растрата вверенного имущества. Например, в одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.



Кроме того, имели место факты хищений бюджетных средств, предназначенных для благоустройства и текущего ремонта территорий и зданий. Так, в одной спецшколе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было похищено 3 млн тенге. Деньги были выделены на ремонт кровли столовой.



"По всем нарушениям на данный момент проводятся следственные мероприятия. Эти факты были выявлены благодаря глубокому и всестороннему анализу, проведённому сотрудниками финансовой разведки агентства. Анализ позволяет проводить проверки и выявлять нарушения в социальных учреждениях без вмешательства в их деятельность. Все выявленные нарушения были переданы Службе экономических расследований", - прокомментировали в ведомстве.



В АФМ напомнили о социальном проекте Qamqor, который направлен не просто на выявление правонарушений, а на устранение слабых точек в системе защиты прав детей. Уже установлены риски в 15 учреждениях. В производстве находятся 16 уголовных дел.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства