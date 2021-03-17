Население Казахстана приближается к 19 млн человек

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Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана по состоянию на 1 февраля 2021 года составила 18 897,9 тыс. человек, в том числе городского - 11 169,7 тыс. (59,1%), сельского -7728,2 тыс. (40,9%) человек, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с 1 февраля 2020 года численность населения увеличилась на 244,4 тыс. человек, или 1,3%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Естественный прирост населения республики за январь 2021 года по сравнению с январем 2020 года снизился на 821 человека, или на 3,6% и составил 216,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,44 человека. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2021 года составило 34,2 тыс. человек, что на 0,6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,17 родившихся", - сообщили в ведомстве.

Число умерших составило 12,5 тыс. человек, что на 5,1% больше, чем в январе 2020 года. Общий коэффициент смертности составил 7,73 умерших на 1000 человек.

За январь 2021 года в республике зарегистрирован 241 (за январь 2020 года -306) умерший младенец в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 21,2%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,06 (8,90) случаев на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, число зарегистрированных прибывших в страну уменьшилось на 57,8% и составило 626 человек, число выбывших из страны уменьшилось на 43% и составило 1535 человек, сальдо миграции -909 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 81,9% и 84,8% соответственно. Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики уменьшилось на 19,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Мангистауской области (90 человек) и городах Нур-Султан (2202 человека) Алматы (3223 человека) и Шымкент (3060 человек)", - говорится в сообщении.





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