Рекорды рождаемости и смертности побиты в Казахстане в 2020 году

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Пандемия и карантин увеличили в Казахстане как смертность, так и рождаемость, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на пандемию, 2020 год оказался рекордным по количеству новорожденных - 425,6 тыс. человек, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. По этому показателю был побит рекорд 1987 года , когда за год родилось 417,1 тыс. человек. Таким образом, в 2020 году родилось на 22 561 человека больше, чем годом ранее, причем порядка 63% этого прироста приходится всего на четыре региона - Туркестанскую (24%), Алматинскую (16%) и Кызылординскую (10%) области, а также Шымкент (13%)", - сообщил, директор департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов" Дмитрий Шумеков.

Эксперт отметил, что динамика рождаемости в 2020 году преподнесла ряд сюрпризов.

По данным Национального бюро по статистике, в апреле количество новорожденных сократилось на 26% в сравнении с апрелем 2019 года. Зато уже в июне рост составил все те же 26%. Мы не знаем достоверно, с чем связаны подобные всплески, однако предполагаем, что без технических сложностей и ситуации в сфере здравоохранения здесь не обошлось. Никаких предпосылок для столь резкого роста в месячном выражении не отмечалось. Возможно, дело в поздней регистрации фактов рождения в информационных системах государственных органов. Если предполагаемое влияние карантина вылилось в рост рождаемости в сравнении с прошлым годом в ноябре на 10%, а в декабре - на 12%, то причины весеннего провала и летнего всплеска пока неизвестны", - сказал аналитик.

По его словам, смертность в прошлом году также выросла. Количество умерших выросло в сравнении с 2019 годом на 22%, достигнув 162,6 тыс. человек. При этом в столице общая смертность выросла на 43%, что, возможно, связано с сосредоточением в Нур-Султане большого количества медицинских учреждений, занимающихся случаями с высокой степенью летальности.

Если в марте количество смертей сократилось на 20% в сравнении с мартом 2019 года, а совокупно за первый квартал - на 8%, то в апреле, когда все сидели дома, смертность упала на 62%, а за январь - апрель - на 21%. Но уже в мае показатель вырос на 27%, в июне - на 51%, в июле - на 127% по отношению к соответствующему месяцу 2019 года. После этого темпы пошли на спад, сократившись с 70% в августе до 7% в октябре, однако в ноябре вновь отмечался прирост на 19%, а в декабре - на 15%", - отметил Дмитрий Шумеков.

По словам эксперта, особую роль в смертности казахстанцев сыграли болезни системы кровообращения и органов дыхания.

В причинах смертности особое место занимают болезни системы кровообращения, доля которых в общем количестве летальных случаев составила 23%. В 2020 году в сравнении с предыдущим годом количество смертельных исходов выросло на 21%. На 43% выросла смертность от болезней органов дыхания, а доля в общей смертности составила порядка 14%", - добавил он.

При этом снизилась смертность от несчастных случаев.

Несмотря на все пагубное влияние пандемии, за 2020 год на 10% сократилась смертность от несчастных случаев, отравлений и травм, на которые пришлось порядка 7% всех смертей. Более того, на 19% сократилось количество смертей от транспортных несчастных случаев", - заключил эксперт.

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