04.04.2024, 15:10 98186
Нацбанк предупредил о новых мошеннических схемах с использованием страховых случаев
Злоумышленники направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Нацбанке
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений.
Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Нацбанке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального банка", - разъяснили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" государственных органов или частных судебных исполнителей.
Такие "подтверждающие документы" предоставляются для того, чтобы убедить граждан осуществлять денежные переводы третьим лицам", - рассказали в НБ РК.
Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением, подчеркнули в пресс-службе.
В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477", - добавили в Нацбанке.
Напомним, в МВД РК рассказали, что большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает из Украины.
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07.04.2024, 09:33 3031
На 17 автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за паводка
Фото: скриншот из видео КазАвтоЖол
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками в Казахстане ограничение движения действует на 17 автодорогах республиканского значения в семи областях. В частности, ограничение введено на протяженности 801 км автодорог Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
По состоянию на 7 апреля 2024 года в 06.00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в пяти областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО)", - проинформировали в компании.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.
05.04.2024, 18:15 57686
Кыргызстан направит Казахстану гумпомощь в связи с паводками
Фото: telegram/Aqorda
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Бишкек. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан направит Казахстану гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в республике, сообщил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили. Также я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность Узбекистану, Туркменистану и Казахстану. В результате хорошей политики президента с соседними странами они протянули нам руку помощи еще до того, как мы обратились за ней", - цитирует 24.kg Акылбека Жапарова.
Он добавил, что по поручению главы Кыргызстана сейчас готовится караван.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 17:35 58646
Госорганизации стран СНГ атакует новая кибергруппировка
Фото: vietnews.ru
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Москва. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экспертный центр безопасности Positive Technologies обнаружил новую кибергруппировку, которая атакуют государственные и финансовые компании стран Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба компании.
В рамках исследования угроз специалисты PT ESC обнаружили серию атак, направленных на организации из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Жертвами атак стали государственные и финансовые компании, а также медицинские и образовательные учреждения из перечисленных стран", - цитирует ТАСС сообщение компании.
На сегодняшний день скомпрометировано порядка 867 учетных записей сотрудников, отметили в Positive Technologies.
Основной целью злоумышленников была кража учетных записей от различных сервисов с компьютеров сотрудников госорганизаций.
Эту информацию преступники, вероятно, намерены использовать в дальнейших атаках уже на внутренние структуры компаний. Украденные данные также могут быть проданы на теневом рынке киберуслуг", - отмечают эксперты.
В Positive Technologies группировку назвали Lazy Koala из-за ее элементарных техник и имени пользователя Koala, который управлял Telegram-ботами с украденными данными. Связей с уже известными группировками, использующими такие же техники, компании установить не удалось.
Напомним, более 223 млн попыток кибератак совершено зарубежными хакерами на Казахстан в 2023 году.
05.04.2024, 12:14 66261
Паводки в Казахстане: в ряде областей ограничили движение на трассах
Движение на трассах ограничили в шести областях страны
Фото: QazAvtoJol
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде областей Казахстана из-за паводков ограничили движение на трассах, сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 6 участках общей протяженностью 3280 метров в 3 областях (Атырауской, Костанайской и СКО)", - проинформировали в пресс-службе.
Также ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 6 областях: Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской и СКО.
В Атырауской области в связи с размывом проезжей части движения на автодороге Мукур - Кульсары (...) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке (дороги. - Прим. ред.) поселок Мукур - город Кульсары", - добавили в "КазАвтоЖоле".
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Позже прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
04.04.2024, 20:07 90326
Онлайн-платформу для подачи петиций запустили в Казахстане
Фото: freepik.com
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальную онлайн-платформу для подачи петиций запустили в Казахстане. Теперь любой казахстанец может подать или подписать онлайн-петицию на сайте epetition.kz.
Подать петицию можно как со смартфона, так и с персонального компьютера. Отмечается, что на сайте будут отображаться только имя и первая буква фамилии подписавшего.
Напомним, 2 октября 2023 года глава государства подписал закон "Об общественном контроле", предусматривающий рассмотрение петиций казахстанец.
Летом 2023 года алматинцы запустили петицию за отставку акима города Алматы Ерболата Досаева. В свою очередь Досаев заявил, что в петиции было недостаточное количество голосов.
В январе в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
Также казахстанцы, не поддержавшие идею уничтожения сайгаков создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
04.04.2024, 15:28 96896
Алматинцы собрали более 10 тонн гумпомощи для пострадавших от паводков
В благотворительной акции приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи. Первую партию гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы отправили сегодня, сообщили в городском акимате.
По информации акимата, в благотворительной акции приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь. В результате за 6 дней было собрано около 10 тонн гуманитарной помощи. В частности, более 2,5 тонны одежды, 1 тонна средств гигиены, более 3,5 тонны продуктов питания, предметов домашнего обихода.
В работе пункта сбора помощи задействованы более 30 волонтерских организаций и свыше 100 волонтеров. Управление молодежной политики выражает благодарность алматинцам за проявленную активность и поддержку в добром деле. Благодаря упорному труду волонтеров и жителей города удается в короткие сроки оказывать помощь пострадавшим регионам", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Пункт приема продолжает свою работу до конца недели по адресу: улица Байтурсынова, 22/1, время работы с 10.00 до 19.00.
Напомним, в шести регионах Казахстана подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Президент страны обещал пострадавшим от наводнений, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.
04.04.2024, 12:39 103286
Уничтожение сопки с петроглифами в Талдыкоргане: депутат прокомментировал разрушение исторического наследия
Фото: ОФ Охотники за петроглифами
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента депутат Сергей Пономарев прокомментировал намеренное уничтожение исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане, передает корреспондент агентства.
Две недели назад я сделал депутатский запрос о вандализме, именно на примере "Черепашек" в Талдыкорганском регионе, потому что компания предупредила о том, что будут идти взрывные работы, что они добывают материалы. Я запрос делал на имя вице-премьера и в прокуратуру. Сейчас идет проверка", - заявил мажилисмен журналисту Kazakhstan Today.
По его словам, если взрывы на территории комплекса будут продолжаться, то депутат отправится в Талдыкорган и будет лично разбираться в ситуации.
Перенос камней, я думаю, невозможен, мало реален, потому что они часть ландшафта, часть скальников. Это же не спичечные коробки, то есть они должны быть там, где и были", - добавил Сергей Пономарев.
Ранее общественники сообщили, что в конце марта началось окончательное уничтожение сопки Темiр, на которой расположены наскальные рисунки сакской и более ранних эпох (3-4 тысяч лет назад).
Каменные плиты с петроглифами выкорчевываются при помощи железных ломов. Угроза уничтожения исторического наследия нависла и над соседним с сопкой районом", - возмущается общество.
Напомним, еще в феврале активисты предупреждали, что взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
03.04.2024, 16:03 136921
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля 2024 года в связи с празднованием Цинмина, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Цинмина в КНР 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
При этом отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в КГД.
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