29.03.2024, 13:05 33236
Большинство мошеннических звонков казахстанцам поступает с Украины
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает из Украины, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.
Граждане Казахстана - русскоязычные. Поэтому в отношении наших граждан мошенники совершают действия из ближних, соседних государств (...) Большинство из Украины звонят", - проинформировал Жандос Сүйінбай.
В ходе брифинга СЦК он подчеркнул, что сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 44 млн таких звонков.
Вместе с тем мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено почти 1 тысяча преступлений.
Напомним, интернет-мошенники за два месяца обманули казахстанцев на более чем 4 млрд.
Самым распространенным способом совершения мошенничества остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах.
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30.03.2024, 11:09 5476
Подрядчик присвоил выделенные на ремонт детской больницы средства в Костанайской области
В адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут
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Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области подрядчику перечислили средства за не сделанный ремонт детской областной больницы, сообщает прокуратура Костанайской области.
Растрату средств прокуроры выявили во время проверки по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания.
В ведомстве сообщили, что договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге был заключен 21 июля 2020 года между заказчиком КГП "Костанайская детская областная больница" и подрядчиком ТОО "Вершина".
В дальнейшем в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут. Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО "Вершина" перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ", - отметили в прокуратуре.
По факту начато досудебное расследование по статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).
Ранее в Жетысуской области осудили виновных в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
29.03.2024, 20:51 20346
В Кызылординской области женщина продала своих детей за полмиллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Аральского района Д. узнав, что беременна близнецами, решила продать детей, сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда.
Она договорилась со знакомыми супругами Ж. и К., что после родов продаст им своих детей. Супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах всего 60 тысяч тенге на лекарства и продукты.
21 апреля 2023 года подсудимая Д. родила близнецов в "Центре матери и ребенка" в Кызылорде. После выписки Д. передала новорожденных супругам и получила 200 тысяч тенге. Далее, супруги перечислили подсудимой еще 252 тысячи тенге и 34 тысячи тенге. Таким образом, подсудимая получила от супругов 546 тысяч тенге.
Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Супруги Ж. и К. признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
29.03.2024, 16:41 26991
Охранника жилого комплекса жестоко убили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жестокое убийство охранника жилого комплекса "Меркур Таун" произошло минувшей ночью в Алматы.
Кадры жестокой расправы над охранником опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице", - написал Козачков.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении ДП.
Другие обстоятельства преступления устанавливаются.
Напомним, в Конаеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Подозреваемые задержаны.
29.03.2024, 15:24 28941
Брат убитой Салтанат Нукеновой показал в суде фото побоев, которые наносил ей Бишимбаев
Айтбек Амангельды еще до убийства Нукеновой волновался за ее жизнь
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой родной брат погибшей Айтбек Амангельды рассказал о ссорах между сестрой и подсудимым Куандыком Бишимбаевым.
Во время допроса в суде Айтбек Амангельды показал, какие фото убитая присылала ему, пока жила с гражданским мужем Куандыком Бишимбаевым, сообщает "Sputnik Казахстан".
Впервые о побоях брат Нукеновой узнал от нее 20 марта 2023 года. В тот день Салтанат Нукенова отправила ему несколько фотографий с побоями в мессенджер, чтобы брат сохранил их, после чего удалила переписку.
Первая моя реакция была - позвонить ей. Она не поднимала трубку. Я начал переживать, позвонил Куандыку. Спросил, что случилось. Он мне ответил: "Приезжай домой, поговорим, все обсудим", - рассказал Амангельды.
Тогда брат убитой приехал к дому, поднялся на территорию, но так и не дождался подсудимого перед подъездом.
Постучался в дверь, мне открыла его дочка от другого брака. Она меня знала, поэтому открыла. Но никого, кроме нас с ней, не было", - рассказал мужчина.
По его словам, около двух часов ночи Куандык Бишимбаева приехал в квартиру, в которой проживали Бишимбаев и Нукенова. В доме была дочка Бишимбаева от предыдущего брака. Айтбек спросил, где находится Салтанат, на что Куандык ответил, что не знает.
Он ответил, что меня это не касается, это их семья. Я сказал, что вышла она замуж или нет, она моя сестренка, это меня касается. Он меня попытался вытолкнуть, между нами завязалась драка. Я ему сказал, что эти фотографии отправлю его матери, если он мне не ответит, где Салтанат", - рассказал Айтбек Амангельды.
По геолокации телефон Нукеновой был в этом здании. От матери Куандыка Бишимбаева Айтбек Амангельды узнал, что у нее были запасные ключи и, возможно, она находится в квартире на третьем этаже. Однако он не смог попасть в квартиру.
У меня в голове разные картинки пролетали. Думал, что ей плохо, что ее родной человек предал, что она могла умереть от этих травм. Я позвонил в полицию, что муж избил мою сестренку. Хотел, чтобы они приехали и выломали дверь", - сказал Айтбек Амангельды.
Мужчине удалось выломать ручку, после чего Салтанат открыла дверь, но не согласилась уехать с братом.
Я ей сказал: "Собирай вещи, мы уходим, тебе все это не надо". Она сказала, что она взрослая, что она его любит, что она сохранит брак. Я ей сказал: "Еще чуть-чуть и сильнее, он тебя просто убьет такими ударами", - заключил Айтбек Амангельды.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
27 марта, в специализированном межрайонном суде Астаны состоялось первое заседание с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Бишимбаева. В ходе заседания подсудимый свою вину не признал.
29.03.2024, 13:40 31981
Астанчанина осудили за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Астаны приговорили к четырем годам лишения свободы за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В период с декабря 2021 года по июнь 2022 года организатор по предварительному сговору в группе лиц на территории города Астаны осуществлял выписку счетов-фактур без фактического оказания услуг от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" в адрес ТОО "ТазалыкЭксперт" и ТОО "Bertys Construction". Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", - проинформировали в АФМ.
Ранее житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге. Также фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде.
29.03.2024, 11:15 36121
В Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области насильник трехлетних близняшек и девятилетней девочки получил пожизненный срок, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.
Состоялось итоговое заседание суда по делу, касающемуся изнасилования трехлетних близняшек и девятилетней девочки в Алматинской области. Я писала об этих бесчеловечных преступлениях в отношении детей в ноябре по итогам поездки в Алматинскую область (...) Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его супруга к 25 годам лишения свободы", - написала она на своей странице в Сети.
Кроме того, подчеркнула Динара Закиева, относительно правовой оценки действий должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности, бездействия по службе и так далее.
Ежедневно работая над системными вопросами, не менее значимая часть моей деятельности также связана с помощью по различным обращениям, сопровождением дел и участием в судах", - добавила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек.
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
28.03.2024, 20:39 51691
Неизвестный сообщил о готовящемся теракте в Усть-Каменогорске
Звонок поступил в праздничные дни
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 25 марта в департамент полиции поступил анонимный звонок с информацией о подготовке в Усть-Каменогорске теракта, схожего с событиями 2016 года в Актобе, сообщает YK-news.kz.
Автором сообщения оказался мужчина 1973 года рождения, который на тот момент был пьян.
Ведется расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Напомним, религиозные радикалы 5 июня 2016 года совершили разбойное нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В ходе перестрелок погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. Еще 37 человек ранены, большинство из них военнослужащие. Власти квалифицировали нападения как теракт. В ходе контртеррористической операции в общей сложности уничтожены 13 преступников, девять задержаны.
28.03.2024, 19:44 51786
Житель Павлодара избил беременную супругу брата
Спасти почти доношенного малыша не удалось
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара под воздействием наркотиков жестоко избил беременную супругу своего брата. Молодую женщину в критическом состоянии госпитализировали. Спасти почти доношенного малыша не удалось. У пострадавшей - серьезные травмы и провалы в памяти, сообщает "Павлодар-онлайн".
Пациентка поступила к нам 12 февраля по скорой помощи в крайне тяжелом состоянии: с проникающей черепно-мозговой травмой, с оскольчатым переломом костей черепа и с формированием внутримозговой гематомы, контузией головного мозга, с антенатальной гибелью плода, с преждевременной отслойкой плаценты. Срок беременности был 37 недель", - рассказал о состоянии пострадавшей заведующий отделением нейрохирургии первой городской больницы Даурен Сафиулла.
Пациентке сразу же провели УЗИ и КТ, подключилась целая команда врачей - от гинекологов до нейрохирургов. Также пострадавшей провели кесарево сечение. Малыш погиб в результате травм, которые нанесли женщине.
После операции женщина какое-то время находилась в реанимации, затем ее перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас она проходит реабилитацию. Пострадавшей предстоит долгое восстановление, работа со специалистами, в том числе - с психологом. Сейчас она в сознании, но не помнит, почему оказалась в больнице. Нейрохирурги говорят, что амнезия свойственна ее травмам. Возможно, со временем память восстановится.
Человек, по чьей вине молодая женщина потеряла долгожданного малыша и сама оказалась на грани жизни и смерти, взят под стражу.
По факту покушения на убийство полицией начато расследование. Подозреваемый в особо тяжком преступлении арестован. Установлено, что 12 февраля подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес телесные повреждения супруге старшего брата. С травмами женщина госпитализирована в больницу", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
В конце февраля депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
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