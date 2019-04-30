Назначен аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области

Усть-Каменогорск. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области назначен новый аким Жарминского района, передает Kazakhstan Today.

Новым акимом стал Ахметкали Нургожин, ранее занимавший должность акима Катон-Карагайского района, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Ахметкали Нургожин начал трудовую деятельность в 1983 году. В течение шести лет он проработал главным агрономом Бескарагайского района. После был главой крестьянского хозяйства "Дарижан" в селе Новониколаевка. С 2005 по 2007 годы был начальником отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В разные годы занимал должности заместителей акимов Бескарагайского, Бородулихинского районов. После в течение года занимал пост заместителя руководителя Восточно-Казахстанского областного управления сельского хозяйства. С января 2016 года был акимом Катон-Карагайского района.





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