Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан назначен Ануар Джумадильдаев, сообщает пресс-служба министерства в Твиттере.

До назначения Джумадильдаев занимал должность председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Ранее главой Комитета по финансовому мониторингу был Берик Шолпанкулов. В настоящее время он занимает должность вице-министра финансов.

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