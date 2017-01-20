Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан назначен Ануар Джумадильдаев, сообщает пресс-служба министерства в Твиттере.
До назначения Джумадильдаев занимал должность председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.
Ранее главой Комитета по финансовому мониторингу был Берик Шолпанкулов. В настоящее время он занимает должность вице-министра финансов.
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