Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии

Инспектором полиции в рапорте искажена категория визы Цая - В2, тогда как он, как учредитель двух созданных в Казахстане ТОО, имеет многократную визу категории C5, которая выдается бизнес-иммигрантам сроком на 1 год (до 2020 года) для осуществления трудовой деятельности.