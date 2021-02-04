Система Orphus

Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии

03.02.2021 10963
Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии
Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Нариман Жунусов назначен председателем Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жунусов Нариман Талгатович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Кроме того, приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Утемисов Шавхат Анесович назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
 
Нариман Жунусов до назначения работал заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Шавхат Утемисов - депутатом мажилиса парламента РК VI созыва, членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Напомним, неделю назад постановлением правительства РК на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов был назначен Серик Кожаниязов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая