Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жунусов Нариман Талгатович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Кроме того, приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Утемисов Шавхат Анесович назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Нариман Жунусов до назначения работал заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Шавхат Утемисов - депутатом мажилиса парламента РК VI созыва, членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Напомним, неделю назад постановлением правительства РК на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов был назначен Серик Кожаниязов.
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