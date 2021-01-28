Кадровые перестановки произошли в Минэкологии

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Серик Кожаниязов назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, передает Kazakhstan Today.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в Кызылорде. В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 2002 году - Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода. В разные годы работал в частном секторе.

С 1999 по 2000 годы - директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка.

С 2001 по 2005 годы - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

С 2005 по 2007 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

С 2007 по 2008 годы - аким Кызылорды.

С 2008 по 2014 годы занимал различные должности в канцелярии премьер-министра РК.

С 2014 по 2019 годы - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур".

С 2019 года по настоящее время работал государственным инспектором администрации президента РК.

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