Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана

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Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана19.01.2017
Общество  13:47

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Серик Жумангарин назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства.

"Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства нового вице-министра Серика Жумангарина. До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана",- говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.

В разные годы Жумангарин работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

Айдар Арифханов освобожден от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу. Глава ведомства поблагодарил Арифханова от имени правительства за работу, высоко оценив его вклад в направление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства.
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